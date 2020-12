Polizei Dortmund

POL-DO: 17-Jähriger von Gruppe junger Männer beraubt - Polizei sucht Zeugen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1316

Ein 17-jähriger Dortmunder ist am Montagabend (30. November) im Bereich der Haltestelle Kampstraße von einer Gruppe junger Männer beraubt und verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen ersten Angaben zufolge war der Jugendliche gegen 19.35 Uhr in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. An der Haltestelle Kampstraße, im Bereich der Petergasse, hatte er gerade den Zugang zur Haltestelle erreicht, als ihn eine unbekannte Personengruppe ansprach. Die jungen Männer forderten ihn auf, seine Jacke herauszugeben.

Als der 17-Jährige dies nicht tat, griffen die Täter ihn an. Sie zerrten an seiner Jacke, schubsten und traten ihn. Zudem entrissen sie ihm seine Kopfhörer sowie eine Tüte mit Einkäufen, die er bei sich trug. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Der Dortmunder rief die Polizei. Diese sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können. Unter anderem soll sich auf der Verteilerebene der Haltestelle eine Frau befunden haben, die die Tat möglicherweise gesehen hat. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben: alle ca. 17 bis 18 Jahre alt und dunkel gekleidet, teilweise mit Mund-Nasen-Schutz. Ein Täter trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke, einer eine Jacke mit markanter Kapuze mit Fellbesatz.

Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

