Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch auf Baustelle

WeezeWeeze (ots)

Zwischen Sonntag (29.11.2020), 17:00 Uhr und Montag (30.11.2020), 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Werkzeugmaschine auf einer Baustelle am Waldstück "In der Krotte":

Sie hebelten zunächst einen Schaltkasten auf und gelangten so an die Fernbedienung einer selbstfahrenden Kabelbohrmaschine. Danach durchtrennten sie das Kabel, mit dem die Fernbedienung an die Maschine angeschlossen war und entwendeten die Bedienung.

Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

