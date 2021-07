Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Weisenheim am Berg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02.07.2021, 18:00 Uhr, und dem 03.07.2021, 18:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg. Die unbekannten Täter versuchten vergeblich die Haustür aufzuhebeln.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg gesehen?

