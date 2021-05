Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit eScooter Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 25.05.2021, gegen 11.30 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Auto auf der Weimarer Straße in Richtung Mannheimer Straße. An der Kreuzung Weimarer Straße / Mannheimer Straße wollte sie rechts abbiegen und stieß dabei mit einem 33-jährigen eScooter Fahrer zusammen. Dieser stürzte daraufhin auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

