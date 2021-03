Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Müll im Wald illegal entsorgt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.03.2021 gegen 15:00 Uhr konnte ein Wanderer im Wald zwischen dem Parkplatz "Drei Eichen" und dem Naturfreundehause "Groß-Eppental" illegal abgeladenen Müll feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurden mehrere Papierkartonagen und Grünschnitt am Wegesrand entsorgt. Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung und das Forstamt wurden über die illegale Müllentsorgung informiert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

