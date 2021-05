Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten - Zeugenhinweise gesucht

Dierdorf (ots)

Am Montag ist im Zeitraum von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter PKW Ford Fiesta auf dem Parkplatz des Martin - Butzer Gymnasium in Dierdorf beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher*in beschädigte beim Ein-/Ausparken den PKW des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Raubach - Am Montagmittag ereignete sich um 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 267 (Schefferstraße) in Raubach. In Höhe des dortigen Raiffeisen Marktes verstieß ein in Richtung Puderbach fahrender LKW gegen das Rechtsfahrgebot. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender PKW Fahrer nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er mit dem rechten Vorderreifen seines PKW Daimler Benz gegen einen Bordstein. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um eine rote Zugmaschine (Marke Volvo) mit blauem Auflieger und polnischem Kennzeichen an dem Auflieger. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

