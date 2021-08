Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim - Böschungsbrand

Goslar (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brannte am 15.08.21, gegen 21.55 Uhr, in Langelsheim, Am Todtberg, längs des unbefestigten Feldwegs eine Böschung mit Baumbewuchs, sowie der dahinter befindliche Holzzaun.

Das Feuer konnte schnell durch die freiwilligen Feuerwehren aus Langelsheim und Astfeld gelöscht werden.

Insgesamt wurden 6 Bäume sowie 4 Holzzaunelemente beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.100 EUR geschätzt.

Personen, die Hinweise zum Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der 05321 / 3390, oder der Polizeistation Langelsheim unter der 05326/978780 zu melden.

-Lüdke, KHK-

