POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Montag, den 16.08.2021

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Montag, den 16.08.2021

Goslar (ots)

Randalierer im Stadtgebiet

Am Freitag, den 13.08.2021, gegen 00:20 Uhr, beobachteten Zeugen zwei Personen dabei, wie sie in der Schulstraße eine Holztür, einen Gartenzaun und eine Wäscheleine beschädigten. Die Anrufer meldeten den Sachverhalt dem Polizeikommissariat Oberharz. Die Beamten konnten in unmittelbarer Nähe zwei alkoholisierte, heranwachsende Clausthal-Zellerfelder antreffen und die Taten den Personen zuordnen. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhestörungen in Wildemann

Mehrere Ruhestörungen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wildemann gemeldet. Zu einer Adresse mussten die Beamten mehrfach ausrücken. Gegen den hierfür Verantwortlichen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung / Beleidigung von Polizeibeamten

Am Samstag, gegen 04:30 Uhr, kam es vor einer Lokalität im Stadtteil Clausthal zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Durch die Polizei konnten die Streitigkeiten vorerst geschlichtet werden. Den Streitparteien wurde ein Platzverweis ausgesprochen. In unmittelbarer Nähe trafen die Personen dann wieder aufeinander und verletzten sich mit Schlägen gegenseitig. Während der Sachverhaltsaufnahme vor der Lokalität erschien eine 30-jährige Clausthal-Zellerfelderin und beleidigte die Beamten mit politisch motivierten Äußerungen. Gegen alle Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag, um 09:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Oberharz einen PKW im Stadtgebiet Clausthal-Zellerfeld. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch stellte sich heraus, dass der 35-jährige Clausthal-Zellerfelder in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ebenfalls am Samstag, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der L504, zwischen Torfhaus und Altenau, zu einem Verkehrsunfall mit Krad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 72-jährige Motorradfahrer die "Steilewandstraße" von Torfhaus in Richtung Altenau mit nicht angepasster Geschwindigkeit. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde der 72-jährige schwer verletzt, so dass er mittels Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt werden musste. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die L504 voll gesperrt.

Beschädigung von Wahlplakaten

In der Zeit von Sonntag, 02:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, zerstörten noch unbekannte Täter die im Bereich "Kronenplatz" aufgehängten Wahlplakate durch herunterreißen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der geschilderten Sachverhalte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

i.A.

Bergmann Polizeikommissar

Polizeiinspektion Goslar