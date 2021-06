Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich übers Wochenende waren Einbrecher in der Kennelstraße aktiv. Am Montagmorgen fiel auf, dass sich jemand an den Türen einer Kita zu schaffen gemacht hatte. Hier war es den Tätern aber nicht gelungen, in die Räume einzudringen.

Allerdings wurde ein Stockwerk darüber die Tür zu den Räumen einer anderen Einrichtung aufgebrochen. Überprüfungen ergaben, dass die Einbrecher aus einem Büro einen kleinen Tresor mitgenommen haben. Darin befanden sich allerdings "nur" ein kleiner Geldbetrag, Briefmarken und Schlüssel.

Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen Freitag (11. Juni) und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der Kennelstraße aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

