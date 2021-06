Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in Mehlingen in der Straße "An der Heide" einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Wieviel Geld sie erbeuteten, steht noch nicht fest. Auch die Schadenshöhe am Automat selbst ist derzeit nicht bekannt.

Unklar ist auch die genaue Tatzeit. Festgestellt wurde der Aufbruch am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder die helfen können, die Tatzeit genauer einzugrenzen, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. | cri

