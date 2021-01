Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Pflanze aus Vorgarten gestohlen; Bad Fallingbostel: Diesel gestohlen; Munster: Farbschmierereien an Grundschule

Heidekreis (ots)

24.01 / Pflanze aus Vorgarten gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus einem Vorgarten an der Visselhöveder Straße eine Ponpon-Zypresse im Wert von 100 Euro. Bereits Anfang Dezember wurde eine Pflanze gleicher Art des Geschädigten von einem Grab auf dem Friedhof an der Bergstraße entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 180 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: 1. Wer hat etwas gesehen? 2. Wer ist zur fraglichen Zeit mit einem Geschenk solcher Art überrascht worden? Hinweise bitte unter 05191/93800.

25.01 / Diesel gestohlen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte aus dem Tank einer Sattelzugmaschine rund 800 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 900 Euro. Das Fahrzeug war an der Straße Pröhlsfeld abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

25.01 / Farbschmierereien an Grundschule

Munster: In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.01. und Montag, 25.01.21 warfen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Umkleidehütte der Grundschule Am Hanloh mit Steinen ein. Außerdem beschmierten sie die Holzfassade mit Buchstaben, Zahlen und Schriftzügen wie "ODAK", "ODAK7", "crack633", ""Bby", "unik" oder "fuck the police". Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Tatgeschehens oder solche, die Hinweise darauf geben können, wer solche Zeichen verwendet, werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell