Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Vierde: Mülltonen in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

25.01 / Mülltonen in Brand gesetzt

Vierde: In der Nacht zu Montag setzten Unbekannte auf einem Privatgrundstück in der Ortschaft Vierde drei Mülltonnen in Brand. Polizeibeamte löschten die Feuer. Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr durchgeführt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 051629720 entgegen.

