Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Freitag, den 20.08.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Clausthal-Zellerfeld

Bereits am Donnerstag, den 12. August, ereignete sich in der Schulstraße, in Höhe des Asia-Shops, ein Verkehrsunfall. Ein hier geparkter Mercedes Benz wurde durch einen anderen PKW, vermutlich beim Ausparken, touchiert. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Unfallflucht gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt mit überbreiter Forstmaschine

Am Mittwoch, den 18. August 2021, fiel den Beamten des PK Oberharz auf der K38 "Hellertal" eine überbreite Forstmaschine auf, die mit langsamer Geschwindigkeit, ohne Zulassung/Genehmigung und ohne Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der routinemäßigen Kontrolle des 20 Tonnen schweren und 3,50m breiten Gefährts stellten die Beamten im Inneren der Maschine mehrere leere Bierdosen und bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren und eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In den Morgenstunden des Freitages, den 20.08., kontrollierten Beamte des PK Oberharz einen 30-jährigen Fahrzeugführer in Clausthal-Zellerfeld. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf THC an. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten im PKW außerdem ein Behältnis mit Marihuana. Nach der Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

i.A.

S. Bergmann -Polizeikommissar-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell