Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Am 24.03.2021, gg. 07.30 h, kam es in Jünkerath, Feusdorfer Straße, im Verlauf einer Kurve zu einer Spiegel-Spiegelkollision zwischen 2 PKW, wobei der bergauf in Richtung Feusdorf fahrende PKW im Verlauf der für ihn Linkskurve vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben, welcher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Weitere Fahrzeuge sollen im zeitlichen Zusammenhang die Strecke befahren haben.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie Angaben zum dunklen PKW werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551/9420 bzw. pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

