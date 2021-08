Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.08.21

Goslar (ots)

Am Donnerstag, den 19.08.21 zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein angekipptes Fenster Zugang zu einem Wohnhaus im Daniel-Köppel-Weg. Sie entwendeten aus diesem Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05321/3390 zu melden.

Am Donnerstag, den 19.08.21 gegen 12:45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin im Ginsterbusch eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Einfamilienhaus. Personen kamen dabei nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

