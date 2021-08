Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - geparkter Pkw beschädigt

Wildemann: Auf dem Parkplatz am Hundewald beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstag beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw der Marke Hyundai. Am Pkw der geschädigten Fahrzeughalterin entstand mindestens 500 EUR Sachschaden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Der Vorfallzeitraum am vergangenen Samstag liegt zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Borchers, PHK

