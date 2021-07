Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autos aufgebrochen und Geldbörsen entwendet +++

Oldenburg (ots)

Im Oldenburger Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen erneut zu Autoaufbrüchen:

Am Dienstag in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr schlug ein unbekannter Täter in einem Innenhof an der Bleicherstraße mit einem Stein die Seitenscheibe eines Citroen ein. Der Dieb flüchtete anschließend mit einer Geldbörse, die offen sichtbar in der Mittelkonsole gelegen hatte.

Eine weitere Tat ereignete sich am Mittwoch in der Heiligengeiststraße: Ebenfalls mit einem Stein wurde dort in der Zeit zwischen 11 und 11.40 Uhr die Scheibe in der Beifahrertür eines Mercedes eingeschlagen. Auch in diesem Fall wurde eine in der Mittelkonsole liegende Geldbörse gestohlen, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise; Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

