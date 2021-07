Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 26.07.21, 17:00 Uhr bis 27.07.21, 11:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Biberweg in der Westersteder Hössensiedlung eingebrochen. Unbekannte hebelten das rückwärtige Fenster zum Gäste-WC auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Es wurden Schmuck (Armbanduhr und mehrere Ringe) sowie eine Digitalkamera und ein älteres Smartphone entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise - insbesondere zu auffälligen Personen und/oder Fahrzeugen - geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488-833115) zu melden.

