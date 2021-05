Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Hattingen (ots)

Hattingen - Am 08.05.2021, um 12:40 Uhr, befuhr ein 64- jähriger Sprockhöveler mit seinem Toyota die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Als er Verkehrsbedingt bremste, konnte eine nachfolgende 52-jährige Bochumerin in ihrem Opel nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Toyota auf. Eine 27-jährige Bochumerin fuhr anschließend mit ihrem Hyundai ungebremst in die Unfallstelle. Alle drei Unfallbeteiligten und ein 18-jähriger Beifahrer haben sich leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 6500 Euro.

