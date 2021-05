Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Fußgänger und Motorradfahrer verletzen sich leicht bei einem Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg - Am 08.05.2021, um 15:00 Uhr, befuhr ein 53- jähriger Motorradfahrer aus Gevelsberg mit seiner BMW die Wasserstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße. Plötzlich betrat ein 37-jähriger Fußgänger aus Gevelsberg die Fahrbahn auf Höhe der Mittelstraße, sodass der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. In Folge des Ausweichmanövers stürzte der 53-jährige mit seiner BWM. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

