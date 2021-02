Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210212.4 Heide: Randalierer richten erheblichen Schaden an

Heide (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte sich über ein Dachfenster Zutritt zu der Sporthalle einer Heider Grundschule verschafft. Sie entwendeten nichts, richteten jedoch einen erheblichen Schaden an.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Dach der Sporthalle der Klaus-Groth-Schule im Loher Weg. Gewaltsam öffneten sie dort ein Fenster und gelangten so vermutlich in das Innere des Gebäudes. Die Täter stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen nichts und verließen das Objekt wieder unbemerkt. Da die Eindringlinge sich an zwei weiteren Fenstern zu schaffen machten und diese ebenfalls beschädigten, dürfte die Schadenssumme bei bestimmt 3.600 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell