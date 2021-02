Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210212.3 Heide: Diebstahl aus Fahrzeug

Heide (ots)

Bereits am Dienstag ist es in Heide zu einem Diebstahl aus einem Auto auf einem Privatgrundstück gekommen. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf 250 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr parkte der Ford der Geschädigten auf der Auffahrt ihres Grundstückes in der Straße Neue Heimat. Nach dem Abstellen vergaß die Anzeigende vermutlich, den Wagen zu verschließen und begab sich in ihr Haus. Rund drei Stunden später musste sie dann feststellen, dass aus dem Auto einige Gegenstände fehlten. Eine Verdächtige Person hat die Bestohlene nicht bemerkt. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell