Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Wohnung

Hattingen (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stolbergstraße ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnugnsinhabers und öffneten gewaltsam die Haustür der im Erdgeschoss liegenden Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

