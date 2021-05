Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Ennepetal - Am 08.05.2021, um 20:45 Uhr, befuhr eine 20- jährige VW Fahrerin aus Hagen mit ihrem Pkw den Talsperrenweg in Fahrtrichtung Hagener Straße. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über den VW, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Brückengeländer. Nach den Kollisionen rutschte der Pkw mit dem Heck einen Abhang hinunter und wurde von der Feuerwehr geborgen. Die VW Fahrerin und ihr 20- jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, der 19- jährige Insasse auf der Rückbank erlitt leichte Verletzungen.

