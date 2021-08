Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Vermeintliche Betrüger verschicken Inkasso-Schreiben:

Am Montag, den 23.08.2021, erschien ein Anzeigeerstatter bei der Polizei in Bad Harzburg und legte ein Forderungsschreiben eines angeblichen Inkasso-Unternehmens vor. Dieses habe er per Brief erhalten. Darin befand sich eine Forderung in Höhe von ca. 270,- Euro aufgrund eines angeblichen Dienstleistungsvertrages mit einem Gewinnspiel. Gewöhnlich handelt es sich bei derlei Forderungsschreiben um eine Betrugsmasche. Die Polizei rät daher nicht auf eine solche Forderung einzugehen, sich nicht verunsichern zu lassen, sondern abzuwarten und ggf. die Polizei oder Verbraucherzentrale einzuschalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell