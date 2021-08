Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - geparkter Pkw beschädigt

Clausthal-Zellerfeld: Am Dienstag, zwischen 06:00 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen im Zellbach, am DRK-Altenheim, geparkten Pkw der Marke Peugeot. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand mindestens 2.000 EUR Sachschaden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Motorradunfall

B 498 Harz-/LK Goslar: Am Dienstagnachmittag, kurz vor 18:00 Uhr, befuhr ein Kraftradfahrer die B 498 von Dammhaus in Richtung Altenau. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Kraftrad, stürzte und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der allein beteiligte Kraftradfahrer aus dem Landkreis Göttingen verletzte sich hierbei schwer und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Am Kraftrad und der Schutzplanke entstand Sachschaden von geschätzt 3.400 EUR.

Verkehrsunfallflucht - gegen geparkten Pkw gefahren

Clausthal-Zellerfeld: Am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht, beschädigte der Fahrzeugführer eines Daimler beim Ausparken in der Straße Am Ehrenhain einen geparkten Pkw der Marke Ford. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.400 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

- Borchers, PHK -

