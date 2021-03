Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwabstedt: Außenspiegel von Autos abgetreten

Schwabstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.03.21) wurden in Schwabstedt an zwei Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Ein Wagen parkte Norderende, ein Auto in der Großen Straße. Bei diesem liefen die Täter sogar über das Autodach. Insgesamt wurden 3000 Euro Schaden verursacht.

Eventuell kann eine Gruppe Jugendlicher, die dort in der Nacht unterwegs gewesen sein sollen, Hinweise zum Geschehen geben. Diese Personen sowie andere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedrichstadt (Tel.: 04881 - 2869920 oder Mail: friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell