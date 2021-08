Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.08.21

Goslar (ots)

In der Zeit vom 20.08.21 um 12:00 Uhr bis zum 25.08.21 gegen 09:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bergdorfstraße und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Elektronikgeräte und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05321-3390 zu melden.

In der Zeit von Dienstag, den 24.08 um 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 25.08.21 gegen 12:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter zwei im Ahornweg geparkte PKW, indem sie diese an mehreren Stellen zerkratzten. An dem VW und dem Ford entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von über tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

In der Zeit von Sonntag, den 22.08.21 um 18:00 Uhr bis Montag, den 23.08.21 gegen 05:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter PKW Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Seat Ibiza in der Straße In den Kröhnen und entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell