Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, kam es gegen 7:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 in Jade, Schweierzoll. Ein 64-Jähriger aus Elsfleth fuhr mit einem Kleintransporter von Schweiburg kommend in Richtung Schwei. Auf halber Strecke wollte er nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Zeitgleich wurde er von einem nachfolgenden Bmw, welcher von einem 45-Jährigen aus Wilhelmshaven gelenkt wurde, überholt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 64-jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell