POL-UL: (BC) Laupheim - Verursacher flüchtet

Rund 5.000 Euro Schaden hinterließ zwischen Samstag und Sonntag ein Unbekannter nach einem Unfall in Laupheim.

Wie die Polizei mitteilt, parkte der Fahrer am Samstag gegen 20 Uhr sein Auto in einer Parkbucht in der Ulmer Straße. Als der 60-Jährige am Sonntagmittag zu seinem VW Passat zurückkam, musste er den Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Offensichtlich hatte ein Unbekannter beim Vorbeifahren das Auto gestreift und ist danach geflüchtet. Jetzt ermittelt die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300). Der Schaden am VW beträgt etwa 5.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

