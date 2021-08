Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 227.08.21

Goslar (ots)

Festnahme - Am 26.08.21, um 17.45 Uhr, wurde in Bad Harzburg, Herzog-Julius-Str., eine zur Festnahme ausgeschriebene Person verhaftet. Bei der Person handelt es sich um einen 25-jährigen Bad Harzburger. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehl über mehrmonatige Haftstrafen. Der Mann befand sich als Beifahrer eines PKW im Begegnungsverkehr zum Funkstreifenwagen. Als der Funkstreifenwagen daraufhin wendete, verließ der der Mann das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Da er lediglich Badelatschen als Schuhwerkt hatte, fiel ihm die Flucht schwer. Er verlor die Latschen und wollte über die dortige Mauer des Parkhauses springen. Dabei stürzte er auf der anderen Seite der Mauer zu Boden und konnte dort festgenommen werden. Bei einer anschließenden, vorgeschriebenen Durchsuchung konnten bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann wurde in die JVA Goslar eingeliefert. Wegen des BTM wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet. I.A. Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell