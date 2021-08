Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210811-1-pdnms Auto über Böschung auf der B 77 Höhe Jevenstedt

B77 Höhe Jevenstedt (ots)

Ein 18 jähriger Fahrer und sein 16 jähriger Beifahrer waren in einem VW Golf am 11.08.2021 gegen 06.15 Uhr auf der B 77 aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Jevenstedt unterwegs. Der 18 jährige Fahrer kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Mit vermutlich ca. 100 km/h flog der PKW Golf im Anschluss über eine Böschung, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich in einem Maisfeld liegen.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie kamen beide in die Imlandklinik nach Rendsburg.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

