Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210810-1-pdnms Fahrzeug überschlägt sich in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 09.08.2021 gegen 22.30 Uhr war ein 46 jähriger Dacia Fahrer auf der Kieler Straße in Neumünster in Höhe eines Baumarktes unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum fuhr. Durch den Zusammenprall überschlug sich der Dacia Duster.

Der 46 jährige Fahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalls erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, er kam mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster.

Der Führerschein des 46 jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sönke Petersen

