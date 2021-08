Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.08.21

Goslar (ots)

In der Zeit vom 26.08.21, 19:00 Uhr bis zum 27.08.21, 01:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Wolfenbütteler Straße. Der/Die Täter durchwühlte/n die Räumlichkeiten und flüchtete/n anschließend unerkannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von Mittwoch, dem 25.08.21, 23:10 Uhr und Donnerstag, dem 26.08.21, 06:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Feuerwehr in der Okerstraße und entwendeten mehrere Werkmaschinen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Am Donnerstag, den 26.08.21 gegen 14:10 Uhr kam es auf der B82 zwischen Astfeld und Goslar im Bereich der Riechenberger Spange zu einem Verkehrsunfall mit mehreren PKW. Nach ersten Erkenntnissen musste ein 54-jähriger VW Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Die drei hinter ihm fahrenden PKW konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren aufeinander auf. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf ca. 18.000 Euro. Es kam dabei zu leichten Verkehrsbehinderungen.

