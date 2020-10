Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Betrunken hinter dem Steuer (04.10.2020)

Immendingen (ots)

Mit deutlich mehr als zwei Promille Atemalkohol ist ein 28-jähriger Autofahrer, von Samstag auf Sonntag von der Polizei kontrolliert worden. Ein Zeuge teilte kurz vor Mitternacht der Polizei den auffälligen Autofahrer mit, der vor ihm auf der B 311 in Richtung Immendingen in Schlangenlinien fuhr. In der Bachzimmerer Straße bemerkten die Beamten das Fahrzeug stehend auf einem Parkplatz. Im Auto schliefen bereits der Fahrer und ein Beifahrer. Nachdem der Atemalkoholtest beim Fahrer eine deutliche Alkoholisierung zeigte, brachten die Polizisten den Mann in ein Krankenhaus und veranlassten dort eine Blutprobe. Den Führerschein des 28-Jährigen stellten sie sicher. Er wurde darüber belehrt, bis auf weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

