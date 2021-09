Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 07:20 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW auf dem Parkplatz einer Schule in der Sonnenstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fichtenberg: Frontalzusammenstoß

Ein 55-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Erlenhofer Straße aus Erlenhof kommend. Beim Abbiegen nach links in die Schulstraße, schnitt er die Fahrbahn und kollidierte mit einem 19-jährigen BMW-Fahrer, welcher auf der Schulstraße entgegenkam. Durch den Crash wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Sowohl der 19-Jährige, als auch der 55-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Mainhardt: Personen bei Zusammenstoß verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr wollte ein 59-jähriger Mazda-Fahrer in die Brettachhhöhe einfahren und diese in Richtung der Kirchstraße kreuzen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 25-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der 25-Jährige und dessen 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Richtung der Heimbachsiedlung. Hier erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 29-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 38-Jährige fuhr auf den 29-Jährigen auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell