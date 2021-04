Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei mutmaßlich berauschte Fahrer angezeigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, sind bei Verkehrskontrollen in Waldshut-Tiengen zwei mutmaßlich berauschte Fahrer aufgefallen. Gegen 15:20 Uhr war eine 29-jährige Autofahrerin in Gurtweil angehalten worden, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Da der Verdacht aufkam, die Frau könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde dieser mit einem Schnelltest überprüft. Der Drogentest verlief auf die Beeinflussung durch THC positiv, weshalb die Frau mit zur Blutprobe musste. Kurz vor 21:00 Uhr wurde auf der Kreisstraße zwischen Ober- und Unteralpfen ein 26-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dieser war alkoholisiert. Ein Alcomatentest ergab gut 0,6 Promille. Beide mussten ihre Autos stehen lassen.

