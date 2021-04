Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfall auf der Kreisstraße - Pkw und Lkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die Kreisstraße 6351 von Egringen kommend in Richtung Holzen. Ein Pkw-Fahrer folgte dem Lkw. Der Lkw-Fahrer wollte nach links in Richtung Mappach, zu den Aussiedlerhöfen, abbiegen. Der Pkw-Fahrer, welcher zeitgleich den Lkw überholen wollte, bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

