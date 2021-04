Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich alkoholisierter Golf-Fahrer driftet auf Festplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 28.04.2021, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf dem Festplatz in Bad Säckingen mit seinem Wagen gedriftet. Dies wurde der Polizei gegen 07:15 Uhr mitgeteilt. Eine Polizeistreife konnte den beschriebenen schwarzen VW Golf mit drei Personen geparkt feststellen. Frische Drift- und auch Blockierspuren waren erkennbar. Der 18-jährige Fahrzeugbesitzer saß auf dem Fahrersitz, bestritt aber, sein Auto am Mittwochmorgen bewegt zu haben. Der junge Mann war alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab rund ein Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Die Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die einen schwarzen VW Golf am Mittwochmorgen auf dem Festplatz oder in der Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

