Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 28.04.21 in der Zeit zwischen 04:00 und 14:30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw in der Bahnhofstraße durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/93360 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell