Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen-Seppenhofen;]

Am 28.04.21, gg. 11.20 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Seppenhofen und Reiselfingen zu einem Streifvorgang zweier Lkw im Begegnungsverkehr.

Der 61-jährige Fahrzeuglenker eines in Richtung Reiselfingen fahrenden Lkw streifte einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Sattelzug, so dass an beiden Fahrzeugen der Außenspiegel beschädigt wurde.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro.

