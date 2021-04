Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Nach Unfall weiter gefahren

Am Dienstag missachtete eine 56-Jährige die Vorfahrt in Bad Ditzenbach und flüchtete.

Kurz vor 13 Uhr fuhr die 56-Jährige in der Kurhausstraße und bog nach links in die Auendorfer Straße ein. Von rechts kam ein 20-Jähriger mit seinem VW. Er hatte Vorfahrt. Den übersah die Fahrerin des Smart. Die Autos stießen zusammen. Die 56-Jährige fuhr weiter. Sie hielt wohl kurz in der Helfensteinstraße an und begutachtete ihr Auto. Danach fuhr sie weiter. Die Polizei konnte die Frau später an ihrer Wohnanschrift antreffen und Unfallbeschädigungen feststellen. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt etwa 2.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

