Mit Verletzungen kamen am Dienstag zwei Männer in Biberach ins Krankenhaus.

Gegen 19.30 Uhr standen drei Männer im Alter zwischen 28 und 45 Jahren nach einer Gerichtsverhandlung vom dem Amtsgericht Biberach. Nachdem deren Anwalt gegangen war stiegen drei Männer aus einem Kleintransporter aus. Die Männer im Alter zwischen 44 und 49 Jahren gingen zielgerichtet auf die drei Anderen zu und schlugen sofort auf sie ein. Die Angegriffenen erlitten leichtere Verletzungen und zwei von Ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Beim Eintreffen der Polizei waren die Angreifer bereits verschwunden. Die konnten ermittelt und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

