Am Dienstag drang ein Unbekannter in eine Wohnung in Giengen ein.

Gegen 10 Uhr entdeckte eine Zeugin die aufgebrochene Wohnung im Batschkaweg. In den Nachtstunden waren Unbekannte in die Wohnung eingedrungen. Im Innern suchte der Einbrecher nach Brauchbarem. Offenbar fand er Gefallen an technischen Geräten und nahm diese mit. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Angeblich hörten Anwohner gegen 4 Uhr komische Geräusche. Das Polizeirevier Giengen (07322/96530) sucht Zeugen die Hinweise zu den Einbrechern geben können:

- Wer hat im Batschkaweg verdächtige Personen gesehen? - Wer hat im Batschkaweg verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen?

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region Giengen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

