Eine Kontrollstelle nahm ein betrunkener Autofahrer am Dienstag in Ulm nicht wahr.

Die Polizei hatte in der Neue Straße am Ehinger Tor eine Kontrollstelle eingerichtet. Streifenwägen standen dort mit eingeschaltetem Blaulicht. Gegen 21.30 Uhr wollten die Beamten einen Seat stoppen. Dessen 28-jähriger Fahrer nahm die Polizisten nicht wahr. Nach einer kurzen Vollbremsung vor einem Polizisten fuhr er zunächst weiter, hielt jedoch etwa 150 Meter weiter an. Er roch stark nach Alkohol und torkelte auf die Polizisten zu. Eine Blutprobe soll nun klären wie stark der Mann alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

