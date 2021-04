Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mülltonne in Brand gesteckt (16.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Papiertonne gebrannt hat am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr beim Gebäude Bussardstraße 9. Unbekannte steckten eine Papiermülltone in Brand, die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Eine Gefahr, dass sich der Brand hätte ausweiten können, bestand nicht. Der Schaden an der komplett zerstörten Tonne beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell