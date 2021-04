Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Baustellenbereich (16.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in einer Baustelle auf der Bundesstraße 27, im Bereich Donaueschingen-Mitte. Ein 31-jähriger VW Golf Fahrer streifte mit der rechten Seite eine Bake in der Baustelle. Beim Gegensteuern geriert er dann noch zu weit nach links und streifte eine Leitplanke. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

