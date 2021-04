Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekanne schlagen Scheibe ein (15.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Fensterscheibe eigeschlagen haben Unbekannte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Harzerstraße 10. Unbekannten Täter schlugen mit einem Holzbrett eine Fensterscheibe neben einer Eingangstüre ein, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell