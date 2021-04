Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Mariazell

Kreis Rottweil) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (15.04.2021)

Eschbronn (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag, gegen 11 Uhr, auf der Mariazeller Straße. Eine 21-jähige Mitsubishi Fahrerin fuhr auf der Weilerner Straße Orts einwärts und musste an der Einmündung zur Hardter Straße wegen eines anderen Autos anhalten. Eine hinter ihr fahrende 33-jährige Audi TT-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Dabei erlitten dessen Fahrerin und eine 24-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle musste jedoch nicht erfolgen. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

