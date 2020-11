Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem/ Volkersheim (web) - In der Zeit von Freitag gegen Mittag, bis zum Montag gegen 09:00 Uhr, kam es in Volkersheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Der PKW BMW, Farbe: Schwarz, stand dabei ordnungsgemäß geparkt in der Straße Am Krohm, vor dem dortigen Pflegeheim. Durch unbekannten Täter wurde die Fahrertür auf unbekannte Weise beschädigt. Auf der Tür konnte eine etwa handflächengroße Delle festgestellt werden. Aufgrund der Beschädigung ist nicht von einem Verkehrsunfallgeschehen auszugehen. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Möglich Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

